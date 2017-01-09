Валютные резервы Поднебесной продолжают сокращаться

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09.01.2017 04:00

Пекин, 9 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам декабря 2016 г., валютные резервы Китая сократились до $3,01 трлн. Таким образом снижение объема валютных резервов страны отмечается на протяжении шести месяцев подряд, сообщил Народный банк КНР.

Относительно уровня ноября прошлого года за последний месяц 2016 г. объем валютных запасов Поднебесной сократился на $41 млрд.



Тем не менее, валютные резервы страны остаются крупнейшими в мире. Китай пополняет свои резервы примерно на $620 млрд в год за счет активного торгового баланса и прямых зарубежных инвестиций.



Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. объем валютных резервов КНР составил $3,05 трлн, а в октябре – $3,121 трлн. За ноябрь прошлого года валютные резервы страны уменьшились на 2,3% и достигли минимального значения за период с 2011 г.



Примечательно, что золотые запасы страны в ноябре текущего года сократились на 7,37% и составили в финансовом выражении $69,785 млрд.



К концу сентября 2016 г. валютные резервы Китая сократились до $3,166 трлн. Это на $19 млрд меньше, чем в конце августа. За август прошлого года объем валютных резервов КНР превысил $3,18 трлн. Это на $15,89 млрд меньше, чем в конце июля. Падение показателя было вызвано главным образом изменениями в курсе валют.



На фоне возрастающего ожидания повышения базовой процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США в августе 2016 г. отмечено снижение как промежуточного курса, так и спот-курса юаня по отношению к американскому доллару. В частности, заметно выросла амплитуда колебаний промежуточного курса юаня, который упал в общей сложности на 0,59% и, таким образом, снижался уже четыре месяца подряд.