Госпредприятия Китая направят на ликвидацию нищеты $722 млн

09.01.2017 06:00
Пекин, 9 января /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. Китайский фонд по ликвидации бедности планирует потратить 5 млрд юаней ($722 млн) на профильные проекты в китайских регионах. Фонд с активами в размере 12 млрд юаней создан в октябре 2016 г. группой из 51 государственного предприятия КНР.
К 2020 г. объем фонда будет увеличен до 100 млрд юаней. Эта организация подчиняется холдинговой компании "Госкорпорация развития и инвестиций".
К настоящему времени фонд потратил более 1,4 млрд юаней на реализацию шести проектов в области аграрного и лесного хозяйства, а также торговли сельхозпродукцией.
Как сообщалось, китайские власти поставили цель к 2020 г. полностью ликвидировать нищету в стране.
В 2016 г. китайское правительство и руководство регионов КНР выделили на борьбу с бедностью в стране рекордный объем средств. Впервые на эти цели потрачено 100 млрд юаней ($14,5 млрд). Так, в прошлом году из государственной казны на искоренение нищеты было выделено 66,7 млрд юаней. Это на 43,4% больше, чем в 2015 г. Из региональных бюджетов на эти цели потрачено 40 млрд юаней с приростом на 50% в годовом сопоставлении.
Выделяемые из бюджета средства идут на содействие промышленному развитию в бедных районах, обеспечение нуждающихся более легким доступом к трудоустройству, образованию и здравоохранению, улучшение инфраструктуры в экономически менее развитых регионах страны.
За последние 30 лет благодаря политике китайских властей из-за черты бедности вышли более 700 млн жителей Поднебесной.
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