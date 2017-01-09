На 20 проектов в Тяньцзине потратят $17,63 млрд

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09.01.2017 08:00

Пекин, 9 января /ChinaPRO.ru/ – В Китае, на территории региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй планируется реализовать 20 крупных проектов. На эти цели будут выделены средства в объеме 121,7 млрд юаней ($17,63 млрд).

Свои инвестиции в реализацию указанных проектов готовы направить 55 предприятий центрального подчинения КНР.



Запланированные мероприятия предполагают развитие обрабатывающей промышленности, а также предприятий в стратегически новых отраслях и сфере услуг.



Напомним, что за январь-ноябрь 2016 г. объем инвестиций в основные фонды Китая составил 53,85 трлн юаней ($7,8 трлн). Это на 8,3% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г. Рост показателя не изменился по сравнению с уровнем января-октября текущего года.



Инвестиции в основные фонды представляют собой средства, вкладываемые в развитие инфраструктуры, недвижимости и других физических активов. Так, за десять месяцев текущего года государственные инвестиции выросли на 20,5% в годовом сопоставлении, а частные инвестиции – на 2,9%. По итогам января-октября 2016 г. на долю частных капиталовложений пришлось 61,5% от всех инвестиций.