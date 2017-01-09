Китай открыл завод солнечных батарей во Вьетнаме

Новости дня

09.01.2017 10:00

Пекин, 9 января /ChinaPRO.ru/ – В промышленном парке вьетнамской провинции Фулангтуснг начал работу завод по производству компонентов солнечных батарей. Контрольным пакетом акций предприятия владеет китайская компания Trina Solar.

Это самый крупный такой завод на территории Вьетнама. Площадь производственного объекта составляет примерно 42 тысячи кв.м. Предприятие оснащено 14 линиями по производству компонентов батарей. Строительство завода началось в мае 2016 г.



Напомним, что по итогам января-октября 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в экономику других стран достиг $145,96 млрд. Это на 53,3% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За октябрь текущего года капиталовложения китайских инвесторов за рубежом составили $11,74 млрд. Данный показатель вырос на 48,4% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2016 г., объем фактически освоенных в Китае иностранных инвестиций, за исключением финансового сектора экономики, составил 609,03 млрд юаней ($90,9 млрд). Это на 4,2% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г.



В частности, в сфере услуг Поднебесной за девять месяцев текущего года было освоено 430,7 млрд юаней зарубежных капиталовложений. Данный показатель вырос на 9%.



За девять месяцев текущего года в Поднебесной утверждено создание 21 292 новых предприятий с участием зарубежного капитала. Это на 12,2% больше, чем годом ранее. Только за сентябрь 2016 г. было создано 2754 таких предприятия с приростом на 27,9%. Фактически освоенные инвестиции достигли 60,2 млрд юаней с увеличением на 1,2%.