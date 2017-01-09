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В КНР на гидротехническое строительство выделят $130,43 млрд
Новости дня

В КНР на гидротехническое строительство выделят $130,43 млрд

09.01.2017 12:00

Пекин, 9 января /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. китайские власти планируют вложить в реализацию крупных проектов гидротехнического строительства в КНР более 900 млрд юаней ($130,43 млрд). Гидротехнические объекты послужат для защиты от наводнений, обеспечения надежного водоснабжения, а также продовольственной и экологической безопасности.



В настоящее время в Китае завершается строительство канала для переброски воды из реки Ханьцзян в реку Вэйхэ на территории северо-западной китайской провинции Шэньси, а также другие объекты, которые в течение года будут сданы в эксплуатацию.

В ближайшее время планирувется начать реализацию еще 15 новых проектов.

Ранее сообщалось, что к 2016 г. государственные инвестиции в строящиеся крупные водосберегающие гидросооружения и объекты водоснабжения Китая превысили 800 млрд юаней ($119,4 млрд).

Капиталовложения на эти цели из госбюджета КНР выросли с 359,9 млрд юаней в 2011 г. до 577,1 млрд юаней в 2015 г. В среднем данный показатель увеличивался на 12,5% в год.

В целом, по итогам последних пяти лет, инвестиции в гидротехническое строительство в Поднебесной превысили 2,42 трлн юаней. За 2011-2015 гг. начато строительство 91 из 172 утвержденных Госсоветом страны крупных водосберегающих гидросооружений и объектов водоснабжения.

К концу прошлого года в Китае завершилось строительство более 7700 крупных и средних оросительных сетей, свыше 22 млн полеводческо-ирригационных объектов, а площадь орошаемых полей достигла 1,08 млрд му. На этой территории выращено 75% зерновых и свыше 90% технических агрокультур.

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