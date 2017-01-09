Выросли поставки зерна из России в Китай

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09.01.2017 15:00

Пекин, 9 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., поставки зерна из России в Китай значительно выросли. В частности, через КПП Хэйхэ на китайско-российской границе поступил рекордный объем российского зерна – 201 000 т с приростом на 21% в годовом сопоставлении. Таковы данные таможенного ведомства КНР.

Кроме того, за первую половину 2016 г. китайский город Дуннин импортировал из России 30 400 т зерна. Это на 16,4% больше, чем годом ранее. Стоимость закупленного зерна составила $7,2 млн с приростом на 20,5%.



Поднебесная является крупнейшим мировым импортером зерна. В прошлом году объем импорта зерновых в стране превысил 100 млн т.



В то же время в России урожай зерновых за 2016 г. превысил 110 млн т. Российская Федерация стала одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. Объем экспорта достиг 30 млн т ежегодно. Российские аграрии рассчитывают довести объем экспорта зерна в Китай до 1 млн т в ближайшие несколько лет.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. в Китае на 0,8% снижены объемы производства зерновых. Валовой сбор зерна в этом году в КНР достиг 616 млн т. По предварительным данным, снижение показателя вызвано сокращением посевных площадей и урожайности. С начала текущего года площадь пашни, занятой под зерновые культуры в Поднебесной, сократилась на 315 000 га. При этом урожайность опустилась до уровня 30,7 кг с гектара.