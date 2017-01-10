Китай заработал на внутреннем туризме $565 млрд за год

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10.01.2017 04:00

Пекин, 10 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. китайские граждане совершили 4,44 млрд туристических поездок внутри своей страны. Это на 11% больше, чем в 2015 г. Доходы от внутреннего туризма в КНР достигли 3,9 трлн юаней ($565 млрд) с приростом на 14% в годовом сопоставлении, сообщило Государственное управление Китая по делам туризма.

По итогам прошлого года, въездной турпоток на территорию материковой части Поднебесной достиг 138 млн поездок. Он вырос на 3,8% относительно уровня 2015 г. При этом 28,14 млн поездок совершили иностранцы. Это на 8,3% больше, чем годом ранее. Доходы от международного туризма увеличились на 5,6% и составили $120 млрд.



За 2016 г. жители Китая совершили 122 млн зарубежных поездок с приростом на 4,3%. За прошлый год в торговле туристическими услугами страны отмечено положительное сальдо в размере $10,2 млрд. Это на 11,5% больше, чем в предыдущем году.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. доходы КНР от туризма достигнут 7 трлн юаней ($1 трлн). Такая цель обозначена в Программе по развитию туризма на 2016-2020 гг., опубликованной Госсоветом страны. В 2015 г. доходы Поднебесной от туристических услуг превысили 4 трлн юаней.



Через четыре года общий объем инвестиций в эту сферу китайской экономики составит 2 трлн юаней, а доля туризма в росте внутреннего валового продукта (ВВП) страны достигнет 12%.



Развитие туристических проектов позволит создать больше рабочих мест и будет способствовать сокращению бедности в сельских районах Китая.