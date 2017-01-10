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Грузовой поток по реке Янцзы превысил 2,3 млрд т
Новости дня

Грузовой поток по реке Янцзы превысил 2,3 млрд т

10.01.2017 06:00

Пекин, 10 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем грузового потока по реке Янцзы достиг 2,31 млрд т. Это на 6% больше, чем в 2015 г., сообщило Управление судоходства по реке Янцзы.



В частности, грузоперевозки через судоходные шлюзы гидроузла "Санься" и грузооборот основных портов крупнейшей реки Китая достигли рекордного уровня.

По итогам прошлого года, через гидроузлы "Санься" и "Гэчжоуба" на Янцзы было перевезено по 130 млн т грузов. Данный показатель вырос на 8,3% в годовом сопоставлении.

Грузооборот основных портов реки составил 2,27 млрд т, а объем контейнерных перевозок – 15,2 млн TEU. На Янцзы насчитывается 14 портов с объемом грузооборота в 100 млн т и более.

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2016 г., грузооборот через шлюзы гидроузла "Санься" достиг 26,26 млн т. Это на 7,9% больше, чем в январе-марте 2015 г. С 1 января по 31 марта текущего года для прохода судов шлюзы "Санься" открывались 2577 раз. Данный показатель увеличился на 7,2% в годовом сопоставлении. Через гидроузел прошли 10 100 судов. Это на 2,3% меньше, чем годом ранее.

За три месяца 2016 г. пассажирооборот через шлюзы гидроузла составил 27 000 человек. Данный показатель подскочил на 127% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

Эти гидроузлы играют важную роль в борьбе с наводнениями и засухой, работе речного транспорта и переброске воды. При этом они увеличивают выработку и поставку экологичной электроэнергии.

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