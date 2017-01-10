Шанхай стал третьим торговым центром мира

Новости дня

10.01.2017 08:00

Пекин, 10 января /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. более 180 из 340 мировых транснациональных предприятий розничной торговли открыли бизнес в Шанхае. По данному показателю мегаполис занимает третье место в мире после Лондона (Великобритания) и Дубая (ОАЭ). Об этом сообщили городские власти Шанхая.

В Шанхае постоянно проживают 24 млн человек. В городе действует почти 7200 супермаркетов и сетевых магазинов розничной торговли. Таким образом, на каждые 3400 горожан приходится один магазин. По уровню развития розничной торговой сети Шанхай занимает первое место в КНР.



В мегаполисе стремительно растет потребительский рынок. В 2015 г. розничный оборот потребительских товаров в Шанхае превысил 1 трлн юаней. По данному показателю город занял второе место после Пекина.



По итогам января-ноября 2016 г., розничный оборот в Шанхае достиг 996,5 млрд юаней. Это на 7,8% больше, чем годом ранее.



Примечательно, что в 2015 г. китайский мегаполис принял 8 млн зарубежных бизнес-туристов. На данный показатель приходится 6% от общего потока бизнес-туристов всего Китая. Валютные поступления от въездного туризма в Шанхае достигли $6 млрд, составив 10% от аналогичного показателя всей Поднебесной.