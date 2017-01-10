Хэбэй сократит выплавку металла на 31,86 млн т за год

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10.01.2017 10:00

Пекин, 10 января /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. северо-китайская провинция Хэбэй планирует продолжить сокращение избыточных промышленных мощностей в металлургии. За год в регионе сократят выплавку стали на 15,62 млн т, а чугуна – на 16,24 млн т, сообщили местные власти.

Администрация провинции действует в рамках плана, который предполагает, что с 2013 по 2017 гг. выплавка стали и чугуна в Хэбэе должна сократиться на 60 млн т, производство цемента – на 61 млн т, угля – на 40 млн т, а листового стекла – 36 млн ящиков. Таким образом власти борются с загрязнением окружающей среды.



В этом году в регионе выведут из эксплуатации мощности в угледобывающей сфере в размере 7,42 млн т, в производстве цемента – 1,1 млн т, листового стекла – 5 млн ящиков.



Ранее сообщалось, что в ушедшем 2016 г. провинция перевыполнила план по выводу из эксплуатации избыточных производственных мощностей: производство стали и чугуна сократилось на 16,24 млн т и 17,61 млн т, цемента – на 2,86 млн т, листового стекла – на 21,89 млн ящиков, угля – на 14 млн т. В частности, в течение января-октября 2016 г. в Хэбэе закрыты в общей сложности 54 угольные шахты.



Примечательно, что на 2016 г. в провинции было запланировано сократить производственные мощности по выплавке чугуна на 17,26 млн т, сталелитейной отрасли – на 14,22 млн т, а угольного производства – на 13,09 млн т.



Напомним, что в настоящее время китайские власти проводят политику по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны. В среднем годовая выплавка стали в КНР достигает 1,2 млрд т. К концу 2016 г. китайское правительство планировало сократить выпуск металла на 45 млн т.