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В Улан-Баторе откроется филиал китайского ICBC
Новости дня

В Улан-Баторе откроется филиал китайского ICBC

10.01.2017 12:00

Пекин, 10 января /ChinaPRO.ru/ – В монгольской столице – городе Улан-Батор – откроется филиал Торгово-промышленного банка Китая (ICBC). Совет директоров Центрального банка Монголии решил предоставить банку соответствующую лицензию, сообщила пресс-служба ICBC.



Филиал банка в Монголии будет выполнять административные и представительские функции.

ICBC является одним из лучших банков мира по версии Bankers Almanac. Торгово-промышленный банк Китая ведет бизнес в 42 странах мира, располагая более чем 400 банковскими отделениями за пределами КНР.

С 2008 г. в Монголии функционируют Банк Китая, японская банковская корпорация Сумитомо Мицуи и Банк оф Токио-Мицубиси.

Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2016 г. доходы одного из крупнейших финансовых учреждений КНР – Торгово-промышленного банка (ICBC) – составили 484 млрд юаней ($71,4 млрд). Это на 3,9% меньше, чем за январь-сентябрь 2015 г. По итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль ICBC достигла 223 млрд юаней с приростом на 0,5% в годовом сопоставлении.

О падении доходов в январе-сентябре 2016 г. также заявили Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк КНР. В то же время Банк Китая отчитался о росте своих доходов на 3,6%. При этом все три указанных кредитно-финансовых учреждения заявили о росте чистой прибыли относительно уровня прошлого года.

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