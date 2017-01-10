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Baidu создает независимый финтехбанк
Новости дня

Baidu создает независимый финтехбанк

10.01.2017 15:00

Пекин, 10 января /ChinaPRO.ru/ – Китайский интернет-гигант Baidu получил разрешение Китайского комитета по контролю и управлению банковской отраслью на открытие независимого финтехбанка.



К финансированию будущего кредитно-финансового учреждения под названием "Байсинь" присоединится китайский банк CITIC, в распоряжение которого поступит контрольный пакет акций нового банка. "Байсинь" будет предоставлять дистанционные банковские услуги – онлайн или при помощи телефона.

Средства банка планируется использовать для развития новейших технологий – таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и мобильный интернет.

Создание частных банков в Китае началось в 2014 г. Ранее лицензии на открытие частных банков получили интернет-гиганты Alibaba Group и Tencent.

Напомним, что 87% пользователей Интернета в Китае обращаются к услугам Baidu. По итогам 2013 г., выручка компании достигла $5,3 млрд, операционная прибыль – $1,8 млрд, чистая прибыль – $1,7 млрд. Baidu является крупнейшим поисковиком в Поднебесной и пятым в мире.

За 2013 г. доходы поисковых систем китайского Интернета достигли 39,32 млрд юаней ($6,5 млрд). Это на 40,1% больше, чем в 2012 г. Больше всего доходов компаниям, оказывающим интернет-услуги, принесло размещение контекстной рекламы – на долю этой статьи доходов приходится 74,1% от общего объема.

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