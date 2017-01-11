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Китай потратит $360,7 млрд на развитие возобновляемой энергетики
Новости дня

Китай потратит $360,7 млрд на развитие возобновляемой энергетики

11.01.2017 04:00

Пекин, 11 января /ChinaPRO.ru/ – До 2020 г. в Китае планируется инвестировать 2,5 трлн юаней ($360,7 млрд) в проекты развития возобновляемой энергетики, сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.



Через четыре года использование возобновляемых источников энергии в Поднебесной позволит ежегодно сокращать выбросы в атмосферу углеродного газа на 1,4 млрд т, двуокиси серы – на 10 млн т, оксида азота – на 4,3 млн т, дыма и пыли – на 5,8 млн т, а также снизить потребление водных ресурсов на 3,8 млрд куб. м.

Благодаря развитию возобновляемой энергетики в Китае планируется создать более 13 млн рабочих мест.

До 2021 г. в КНР общая установленная мощность электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, ежегодно будет увеличиваться в среднем на 42,5 млн кВт. То есть среднегодовой прирост показателя составит примерно 50%.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. в Китае 27% всей электроэнергии будут вырабатывать возобновляемые источники энергии. Эта доля составляет 1,9 трлн кВт-ч. Такие целевые показатели обозначены в Программе по развитию возобновляемых источников энергии на 2016-2020 гг., опубликованной Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР.

Благодаря выполнению этой программы через четыре года Поднебесная сможет экономить до 730 млн т угля в год.

По итогам 2015 г., возобновляемые источники энергии дают 20% всей электроэнергии КНР. К концу прошлого года мощность энергоблоков на возобновляемых источниках энергии в стране составила 480 млн кВт.

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