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Внешняя торговля лесной продукцией КНР достигла $136 млрд
Новости дня

Внешняя торговля лесной продукцией КНР достигла $136 млрд

11.01.2017 06:00

Пекин, 11 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем валовой продукции лесного хозяйства Китая превысил 6,4 трлн юаней. В прошлом году объем внешней торговли лесной продукцией КНР достиг $136 млрд. Страна вышла на первое место в мире по производству, торговле и потреблению лесной продукции.



За 2001-2016 гг. валовая продукция лесного хозяйства Поднебесной выросла в 16,6 раза. В частности, в стране действует примерно 9000 зон лесного туризма. В прошлом году их посетили 1,2 млрд человек. Это на 15% больше, чем годом ранее.

В 2016 г. в Китае создан 21 новый государственный лесопарк. Кроме того, был основан специальный инвестиционный фонд в размере 100 млрд юаней, предназначенный для поддержки развития лесного хозяйства.

В 2017 г. планируется довести объем валовой продукции лесного хозяйства страны до 7 трлн юаней, а внешнюю торговлю – до $138 млрд.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. объем валовой продукции лесного хозяйства Китая составит 9 трлн юаней ($1,3 трлн). По итогам 2015 г., аналогичный показатель достигал 5,94 трлн юаней. Через четыре года в лесном хозяйстве Поднебесной должно быть занято 60 млн человек.

За 2016-2020 гг. в экологическое строительство и защиту ресурсов лесного хозяйства страны будет инвестировано 500 млрд юаней частного и государственного капитала.

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