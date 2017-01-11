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Грузооборот в Тяньцзиньском порту увеличился до 550 млн т
Новости дня

Грузооборот в Тяньцзиньском порту увеличился до 550 млн т

11.01.2017 08:00

Пекин, 11 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем грузооборота Тяньцзиньского порта составил 550 млн т. Это на 1,9% больше, чем в 2015 г., сообщила портовая администрация.



За прошлый год объем контейнерных перевозок в порту Тяньцзиня составил 14,5 млн стандартных контейнеров. Он увеличился на 2,8% в годовом сопоставлении.

В 2016 г. порт принял 10 новых маршрутов контейнерных перевозок.

Ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2016 г. объем грузооборота портов Китая составил 6,74 млрд т. Это на 2,7% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За десять месяцев прошлого года объемы перевалки внешнеторговых грузов в китайских портах достигли 2,81 млрд т, показав рост на 3,4% в годовом сопоставлении. В то же время перевалка каботажных грузов составила 3,93 млрд т, увеличившись на 2,2% относительно уровня десяти месяцев 2015 г.

В частности, только за октябрь 2016 г. грузооборот портов Поднебесной достиг 681 млн т. Это на 7% больше, чем годом ранее. Объем перевалки внешнеторговых грузов составил 279 млн т с приростом на 5%, а каботажных – 402 млн т с увеличением на 8%.

Объем перевозок на водном транспорте Китая за десять месяцев 2016 г. вырос на 2% относительно аналогичного показателя 2015 г. – до 5,19 млрд т. Грузооборот в этом секторе увеличился на 4%, достигнув 7,87 трлн т-км.

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