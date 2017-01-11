Вырос экспорт китайской стали через КПП Маньчжоули

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11.01.2017 10:00

Пекин, 11 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., экспорт продукции китайской сталелитейной промышленности через КПП Маньчжоули составил 152 000 т. Это на 38% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщило таможенное ведомство города Маньчжоули в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

За одиннадцать месяцев прошлого года через указанный КПП экспортирована китайская сталь стоимостью 770 млн юаней. Данный показатель вырос на 31,8% в годовом сопоставлении.



Большая часть экспортной стали поступила на российский рынок. В частности, на долю листовой стали пришлось 87,6% объема экспорта металла.



Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд).



По итогам ноября прошлого года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд).



За январь-ноябрь 2016 г. объем внешней торговли Поднебесной составил 21,83 трлн юаней. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. Так, за одиннадцать месяцев прошлого года экспорт достиг 12,47 трлн юаней с падением на 1,8% относительно уровня января-ноября 2015 г. В то же время объем импорта сократился на 0,3% в годовом сопоставлении – до 9,36 трлн юаней.

