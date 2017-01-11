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Alibaba Group увеличила налоговые отчисления на 33%
Новости дня

Alibaba Group увеличила налоговые отчисления на 33%

11.01.2017 12:00

Пекин, 11 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. китайский интернет-гигант Alibaba Group и его финансовая служба Ant Financial уплатили 23,8 млрд юаней ($3,41 млрд) налогов. Это на 33% больше, чем в 2015 г., сообщила пресс-служба компании.



Кроме того, Alibaba Group в прошлом году развивала бизнес по предоставлению новых услуг, включая аутсорсинг сервисного обслуживания клиентов, фотосъемку продукции, проверку качества, разработку дизайна онлайн-магазинов, подбор и подготовку персонала для электронной торговли.

На торговых платформах Alibaba Group – Taobao и Tyanmaо – насчитывается более 45 000 операторов по предоставлению таких услуг. К 30 сентября 2016 г. доходы провайдеров услуг выросли на 142% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.

К концу прошлого года услугами дочернего предприятия Alibaba Group – Ant Financial – воспользовалось 600 млн потребителей со всего мира.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация Alibaba расширяет присутствие в сельских районах КНР. Так, в деревнях уже открыто более чем 300 000 онлайн-магазинов на крупнейшей китайской платформе электронной торговли Taobao.

К концу августа 2016 г. количество "Taobao-деревень", или населенных пунктов Китая, в которых более 10% домохозяйств имеют онлайн-магазины и получают ежегодные доходы от продаж в объеме 10 млн юаней, достигло 1311. Это на 68% больше, чем годом ранее.

Рыночная стоимость китайской Alibaba Group превзошла все остальные котирующиеся на бирже азиатские фирмы. Так, к завершению торгов 16 сентября 2016 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций владеющей крупнейшей площадкой для электронной коммерции Alibaba Group составила $104,64 за акцию. Таким образом, капитализация компании в общей сложности превысила $266 млрд.

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