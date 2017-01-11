До 2020 г. в Тяньцзиньскую ОЭЗ инвестируют $17,5 млрд

Новости дня

11.01.2017 15:00

Пекин, 11 января /ChinaPRO.ru/ – До 2020 г. в особой экономической зоне (ОЭЗ) города Тяньцзинь на севере Китая объем фактически освоенных зарубежных инвестиций составит $17,5 млрд. Таковы прогнозы Комитета по управлению указанной зоной.

По итогам 2011-2015 гг., в Тяньцзиньской ОЭЗ освоено более $27 млрд зарубежных инвестиций. Это более чем в два раза превысило аналогичный показатель 2005-2010 гг.



Так, 90 крупных мировых компаний профинансировали реализацию более 230 проектов на территории зоны. Только в 2015 г. в ОЭЗ было санкционировано 134 новых проекта с участием иностранного капитала.



Тяньцзиньская ОЭЗ расположена на территории нового района Биньхай в восточном пригороде Тяньцзиня.



Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь 2016 г. в Китае было фактически использовано 731,8 млрд юаней ($114 млрд) зарубежных инвестиций. Это на 3,9% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г. В частности, за 11 месяцев прошлого года в сфере услуг фактически освоено 513,3 млрд юаней. Это на 8% больше, чем годом ранее. А в проектах высокотехнологичных услуг рост объема капиталовложений составил 97,7% в годовом сопоставлении – до 88,14 млрд юаней.