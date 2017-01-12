Торговля между Китаем и Вьетнамом выросла на 1,6%

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12.01.2017 04:00

Пекин, 12 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., объем китайско-вьетнамской торговли составил $87,84 млрд. Это на 1,6% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г. Вьетнам стал крупнейшим торговым партнером Китая среди стран АСЕАН.

Так, за 11 месяцев прошлого года вьетнамский экспорт в КНР достиг $32,96 млрд с приростом на 20,8% в годовом сопоставлении. Пассивное сальдо Вьетнама в торговле с Поднебесной за январь-ноябрь 2016 г. упало на 31%.



В сентябре прошлого года эти страны заключили соглашение о приграничной торговле. Это позволило упростить таможенные формальности, значительно улучшить порядок прохождения товаров через таможню. В дальнейшем власти Вьетнама и КНР планируют предпринять еще ряд мер для развития взаимовыгодной торговли.



Ранее сообщалось, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд). По итогам ноября прошлого года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд).



За январь-ноябрь 2016 г. объем внешней торговли Поднебесной составил 21,83 трлн юаней. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. Так, за одиннадцать месяцев прошлого года экспорт достиг 12,47 трлн юаней с падением на 1,8% относительно уровня января-ноября 2015 г. В то же время объем импорта сократился на 0,3% в годовом сопоставлении – до 9,36 трлн юаней.