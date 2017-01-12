Индекс потребительских цен КНР за 2016 г. вырос на 2%

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12.01.2017 06:00

Пекин, 12 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., индекс потребительских цен (CPI) в Китае, основной показатель инфляции, вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года.



Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.



Замедление повышения CPI в декабре прошлого года было обусловлено, в частности, слабым приростом цен на овощи и фрукты.



Ранее сообщалось, что рост индекса в декабре вызван повышением цен на продукты питания в связи с новогодними праздниками. На подорожание продуктов приходится одна треть при вычислении CPI.



В ноябре 2016 г. китайский индекс потребительских цен вырос на 2,3% относительно уровня ноября 2015 г. В частности, продукты питания, табачные и алкогольные изделия подорожали на 3,2%. Вклад этой группы товаров в прирост CPI составил 0,96%. Свежие овощи выросли в цене на 15,8%, аквапродукция – на 5%, а мясо – 4,3%.



Свежие фрукты стали дороже на 2,8%, крупы и мучные изделия – на 0,7%. При этом яйца подешевели на 2,2%.



Медицинские услуги в Китае за ноябрь текущего года подорожали на 4,4% в годовом сопоставлении. Расходы на образование, культурные мероприятия и досуг выросли на 2,2%, на жилье – на 2%. Цены на одежду выросли на 1,4%, на бытовые товары и услуги– на 0,3%.