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В 2016 г. в Поднебесной учрежден 21 благотворительный трастовый фонд
Новости дня

В 2016 г. в Поднебесной учрежден 21 благотворительный трастовый фонд

12.01.2017 08:00

Пекин, 12 января /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. в 11 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая зарегистрирован 21 благотворительный трастовый фонд. Объем начального капитала этих организаций превысил 3,08 млрд юаней ($453 млн).



В частности, в Пекине зарегистрированы шесть трастов, еще три – в городе Сиань провинции Шэньси, а в Шанхае и Гуандуне – по два.

Эти благотворительные структуры отличаются прозрачностью работы и упорядоченностью функционирования. Это позволяет в максимальной степени сохранять и увеличивать стоимость предназначенных на благотворительные цели активов.

Напомним, что по итогам 2014 г., в Китае объем благотворительных пожертвований, поступивших от представителей различных отечественных и зарубежных общественных кругов, превысил 104 млрд юаней ($15,6 млрд). На долю этого показателя приходится 0,16% ВВП Поднебесной.

В 2014 г. КНР получила 77,895 млрд юаней пожертвований в виде валюты и ценных бумаг. Это на 12,72 млрд юаней (19,7%) больше, чем годом ранее. Кроме того, в 2014 г. на четырех крупнейших электронных площадках страны на благотворительные цели было собрано 428 млн юаней. Данный показатель вырос на 42,6% в годовом сопоставлении.

Единичные пожертвования китайцев в 2014 г. впервые превысили 10 млрд юаней.

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