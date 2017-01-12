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Продолжается сокращение экспорта Тайваня
Новости дня

Продолжается сокращение экспорта Тайваня

12.01.2017 10:00

Пекин, 12 января /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. объем экспорта Тайваня составил $280,4 млрд. Это на 1,7% меньше, чем в 2015 г. Снижение указанного показателя отмечается на протяжении двух лет подряд, сообщили местные власти.



По итогам прошлого года, объем импорт острова вышел на уровень $230,94 млрд. Он упал на 2,6% в годовом сопоставлении. Положительное сальдо внешней торговли Тайваня составило $49,46 млрд. Оно выросло на $1,34 млрд относительно уровня предыдущего года.

В частности, значительно сократился экспорт тайваньских оптических аппаратов, пластика и каучука, а также изделий из них, минеральной и химической продукции. В импорте сильное снижение зафиксировано в сфере сельскохозяйственного и промышленного сырья, а также потребительских товаров.

В 2016 г. Тайвань на 0,2% сократил экспорт на главные торговые рынки – материковую часть Китая и специальный административный района Сянган (Гонконг). Таким образом, в эти регионы Поднебесной поставлены тайваньские товары общей стоимостью $112,3 млрд. В обратную сторону поступила продукция на $45,33 млрд со снижением на 3%.

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