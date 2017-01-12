Индекс цен производителей Китая поставил рекорд

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12.01.2017 12:00

Пекин, 12 января /ChinaPRO.ru/ – Китайский индекс цен производителей (PPI), демонстрирующий изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в декабре 2016 г. достиг пятилетнего максимума. По данным Государственного статистического управления КНР, показатель вырос на 5,5% относительно уровня декабря 2015 г.

Указанный PPI стал самым высоким за период с сентября 2011 г.



По итогам всего прошлого года, индекс цен производителей Китая снизился на 1,4% в годовом сопоставлении.



По предварительным оценкам, декабрьское повышение потребительских цен было вызвано колебаниями валютных курсов, а также ростом цен на уголь и сталь в связи с постоянно растущим рыночным спросом.



Напомним, что в августе 2016 г. PPI в Поднебесной снизился на 0,8% относительно уровня августа 2015 г., а месяцем ранее падение достигало 1,7%. Данный индекс на тот момент снижался пятый год подряд.



По итогам июля 2016 г., PPI снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Темпы падения указанного показателя замедлились до 2,6%. По итогам января-июня 2016 г., индекс снизился на 3,9%.