Торговля между Поднебесной и Аомэнем упала на 31,4%

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12.01.2017 15:00

Пекин, 12 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., объем торговли между внутренними регионами Китая и специальным административным районом Аомэнь (Макао) составил $3,01 млрд. Это на 31,4% меньше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

За 11 месяцев прошлого года объем экспорта из Поднебесной в Аомэнь упал на 31,8% в годовом сопоставлении – до $2,88 млрд. Импорт из Макао в КНР сократился на 22,5% – до $130 млн.



Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2016 г., объем торговли внутренних районов Китая с Аомэнем составил $2,69 млрд. Это на 31,6% меньше, чем за январь-октябрь 2015 г. Вывоз из внутренних районов Поднебесной в Макао упал на 31,9% в годовом сопоставлении – до $2,58 млрд. Ввоз из региона в китайские провинции сократился на 23,8% – до $110 млн.



Напомним, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд). По итогам ноября прошлого года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд).



За январь-ноябрь 2016 г. объем внешней торговли Поднебесной составил 21,83 трлн юаней. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. Так, за одиннадцать месяцев прошлого года экспорт достиг 12,47 трлн юаней с падением на 1,8% относительно уровня января-ноября 2015 г. В то же время объем импорта сократился на 0,3% в годовом сопоставлении – до 9,36 трлн юаней.