Объем технологических сделок в Китае превысил $165 млрд

13.01.2017 04:00
Пекин, 13 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем технологических сделок в Китае превысил 1,14 трлн юаней ($165 млрд). Вклад научно-технических предприятий в рост экономики страны составил 56,2%, сообщило Министерство науки и техники КНР.
В прошлом году затраты Поднебесной на научные исследования и разработки составили более 1,54 трлн юаней. Это на 9% больше, чем в 2015 г. На долю данного показателя пришлось 2,1% ВВП страны.
Китай занял первое место в мире по количеству заявок на регистрацию патентов на изобретения. А общее количество выданных патентов превысил 1 млн, благодаря чему страна вышла на третье место в мире.
Ранее сообщалось, что к 2020 г. доходы от прав на интеллектуальную собственность в КНР должны увеличиться в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Как ожидается, это станет возможным благодаря применению новых научно-технических достижений. Таким образом, китайские предприятия получат дополнительные доходы от продаж в размере свыше 4,8 трлн юаней ($716 млрд).
При этом будет создано 150 000 новых рабочих мест. Такие цели обозначены в планах Академии наук Китая на 2016-2020 гг. В частности, за ближайшие четыре года в стране будут совершены 60 важных научно-технических прорывов.
Среди них – проекты, касающиеся восстановления и воссоздания органов человека, контроля над загрязнением воды, изучения образцов, взятых с поверхности Луны, астрономического наблюдения обратной стороны спутника Земли с помощью низкочастотного радиотелескопа, а также разработки наземной системы зондирования Марса.
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