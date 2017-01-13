Торговля между КНР и Тайванем упала на 4,9%

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13.01.2017 06:00

Пекин, 13 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-ноября 2016 г., объем торговли между Китаем и Тайванем составил $161,38 млрд. Это на 4,9% меньше, чем годом ранее. На данный показатель пришлось 4,9% от общего внешнеторгового оборота материковой части КНР, сообщило китайское Министерство коммерции.

За 11 месяцев прошлого года экспорт из материковой части Поднебесной на остров составил $36,4 млрд с падением на 11,1% в годовом сопоставлении, а объем импорта с Тайваня – $124,98 млрд с сокращением на 3%.



Тайвань стал седьмым крупнейшим торговым партнером и шестым крупнейшим поставщиком товаров для материковой части Китая.



Как сообщалось, за 2016 г. объем экспорта острова составил $280,4 млрд. Это на 1,7% меньше, чем в 2015 г. Снижение указанного показателя отмечается на протяжении двух лет подряд, сообщили местные власти.



Напомним, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд). По итогам ноября прошлого года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд).



За январь-ноябрь 2016 г. объем внешней торговли Поднебесной составил 21,83 трлн юаней. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. Так, за одиннадцать месяцев прошлого года экспорт достиг 12,47 трлн юаней с падением на 1,8% относительно уровня января-ноября 2015 г. В то же время объем импорта сократился на 0,3% в годовом сопоставлении – до 9,36 трлн юаней.