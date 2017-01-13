Сократилась торговля провинции Хэйлунцзян с Россией

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13.01.2017 08:00

Пекин, 13 января /ChinaPRO.ru/ – В январе-ноябре 2016 г. объем торговли северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с Россией составил 54,6 млрд юаней ($7,9 млрд). Это на 12,4% меньше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщило таможенное ведомство китайского региона.

По итогам 11 месяцев прошлого года, экспорт из Хэйлунцзяна в Россию составил 10,34 млрд юаней, сократившись на 23,2% в годовом сопоставлении. Российский импорт в китайскую провинцию снизился на 9,5% – до 44,26 млрд юаней. Пассивное сальдо двусторонней торговли составило 33,92 млрд юаней.



Примечательно, что за ноябрь 2016 г. товарооборот между Хэйлунцзяном и Россией вырос на 22,4% по сравнению с аналогичным показателем ноября 2015 г., и достиг 5,5 млрд юаней.



В целом, по итогам января-ноября прошлого года, общий объем внешней торговли провинции Хэйлунцзян составил 97,31 млрд юаней ($14,04 млрд). На долю России пришлось 56,1% указанного показателя.



Напомним, что в ноябре 2016 г. китайский экспорт достиг 1,32 трлн юаней ($191 млрд). Это на 5,9% больше, чем в ноябре 2015 г. Импорт страны увеличился на 13% в годовом сопоставлении – до 1,03 трлн юаней ($149 млрд). По итогам ноября прошлого года, внешнеторговый оборот Китая составил 2,35 трлн юаней ($342 млрд).



За январь-ноябрь 2016 г. объем внешней торговли Поднебесной составил 21,83 трлн юаней. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. Так, за одиннадцать месяцев прошлого года экспорт достиг 12,47 трлн юаней с падением на 1,8% относительно уровня января-ноября 2015 г. В то же время объем импорта сократился на 0,3% в годовом сопоставлении – до 9,36 трлн юаней.