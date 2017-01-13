Аомэньские инвестиции в Поднебесной увеличились на 11,8%

Новости дня

13.01.2017 10:00

Пекин, 13 января /ChinaPRO.ru/ – За январь-ноябрь 2016 г. во внутренних районах Китая санкционировано 624 проекта с участием инвестиций из специального административного района Аомэнь (Макао). Это на 34,2% больше, чем за аналогичный период 2015 г. На эти цели было выделено $760 млн капиталовложений с приростом на 11,8% в годовом сопоставлении, сообщило Министерство коммерции КНР.

К концу ноября прошлого года во внутренних районах Поднебесной в общей сложности реализованы или реализуются 15 022 проекта с участием аомэньского капитала. Объем фактически освоенных инвестиций из Макао достиг $13,54 млрд. На их долю в общем объеме привлеченных в экономику Китая иностранных инвестиций пришлось 0,8%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-октября 2016 г., на территории внутренних районов Китая было фактически освоено $3,35 млрд инвестиций из специального административного района Аомэнь. Это на 291,4% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. С начала прошлого года и до конца октября китайские власти санкционировали 597 проектов с участием аомэньского капитала.



За десять месяцев 2016 г. объем прямых нефинансовых инвестиций из внутренних районов Китая в экономику Макао составил $430 млн. К началу ноября 2016 г. общая сумма китайских капиталовлжений в регионе составила $2,15 млрд.



За июль-сентябрь прошлого года экономика Аомэня выросла на 4% по сравнению с уровнем июля-сентября 2015 г. Впервые за последние два года отмечено увеличение внутреннего валового продукта (ВВП) региона. Как сообщили местные власти, рост достигнут в основном за счет экспорта услуг и увеличения инвестиций.