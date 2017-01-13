В декабре 2016 г. отмечен рост продажи автомобилей в КНР

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13.01.2017 15:00

Пекин, 13 января /ChinaPRO.ru/ – В декабре 2016 г. в Китае было продано 3,06 млн автомобилей. Это на 9,5% больше, чем в декабре 2015 г., сообщила Китайская ассоциация автомобильной промышленности.

В ноябре прошлого года рост продажи автомобилей в КНР составлял 16,6%. А за весь 2016 г. в стране продано 28,03 млн машин. Из них 24,38 млн пришлось на пассажирские транспортные средства.



Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., в Поднебесной выпущено 461 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 83,7% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г. За первые девять месяцев прошлого года объем инвестиций в китайский автопром вырос на 6% относительно уровня января-сентября 2015 г.



В октябре 2016 г. в Китае продано 2,65 млн автомобилей. Это на 18,7% больше, чем за октябрь 2015 г.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем производства автомобилей на новых источниках энергии в КНР составил 40% от мирового показателя. В частности, за ноябрь 2016 г. в стране выпущено 84 000 экомобилей. Это на 16,21% больше, чем за ноябрь 2015 г. За десять месяцев прошлого года на долю автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме производства машин в стране пришлось 1,6%.