В Чжэцзяне построены солнечные электростанции за $261 млн

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16.01.2017 06:00

Пекин, 16 января /ChinaPRO.ru/ – В городе Цыси, в восточно-китайской провинции Чжэцзян сданы в эксплуатацию солнечные электростанции, сооруженные на территории водохранилищ Чжоуган и Чанхэ. Инвестиции в реализацию этого проекта составили 1,8 млрд юаней ($261 млн).

Солнечные установки занимают 300 га. Их общая мощность достигает 200 МВт. Они способны вырабатывать 220 млн кВт-ч энергии в год.



Ранее сообщалось, что до 2020 г. в Китае планируется инвестировать 2,5 трлн юаней ($360,7 млрд) в проекты развития возобновляемой энергетики. Через четыре года использование возобновляемых источников энергии в Поднебесной позволит ежегодно сокращать выбросы в атмосферу углеродного газа на 1,4 млрд т, двуокиси серы – на 10 млн т, оксида азота – на 4,3 млн т, дыма и пыли – на 5,8 млн т, а также снизить потребление водных ресурсов на 3,8 млрд куб. м. Благодаря развитию возобновляемой энергетики в Китае планируется создать более 13 млн рабочих мест.



До 2021 г. в КНР общая установленная мощность электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, ежегодно будет увеличиваться в среднем на 42,5 млн кВт. То есть среднегодовой прирост показателя составит примерно 50%.



К 2020 г. в Китае 27% всей электроэнергии будут вырабатывать возобновляемые источники энергии. Эта доля составляет 1,9 трлн кВт-ч.