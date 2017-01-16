Синьцзян расширяет предприятия текстильной отрасли

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16.01.2017 08:00

Пекин, 16 января /ChinaPRO.ru/ – Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР планируют за 2017 г. создать 100 000 новых рабочих мест в сфере текстильной отрасли. Этот регион считается одним из лидеров производства хлопка на северо-западе Китая.

На указанные рабочие места приходится примерно 70% от общего числа вакансий, которые появятся в промышленном секторе Синьцзяна в течение текущего года.



По итогам 2016 г., в текстильной отрасли региона трудоустроено 112 300 рабочих. Этот показатель превышает 50% от всех нанятых промышленных рабочих Синьцзяна за прошлый год.



В 2016 г. инвестиции в текстильные проекты региона составили 65 млрд юаней ($9,39 млрд). Годовая мощность предприятий хлопкопрядения в Синцзяне выросла на 150% по сравнению с уровнем 2015 г.



В июне 2015 г. Госсовет КНР выдвинул политику поддержки развития отрасли текстиля и одежды в Синьцзяне. Этот региона обеспечивает 60% производства хлопка-сырца в Поднебесной.



Напомним, что по итогам января-октября 2016 г., в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая объем экспорта текстильной продукции и одежды достиг 43 млрд юаней ($6,2 млрд). Это на 49% больше, чем годом ранее. Основными рынками сбыта указанных товаров из Синьцзяна являются Казахстан и Киргизстан. На третьем месте находится Россия.