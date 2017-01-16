В КНР насчитывается 290 млн моторных транспортных средств

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16.01.2017 10:00

Пекин, 16 января /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. в Китае насчитывалось 290 млн моторных транспортных средств, сообщило Управление транспортного регулирования министерства общественной безопасности КНР.

Из указанного объема 194 млн транспортных средств являются автомобилями. В Поднебесной 360 млн человек имеют право на вождение моторных транспортных средств. В стране насчитывается 310 млн водителей автомобилей.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2016 г., в Китае зарегистрированы 13,28 млн новых автомобилей. В то же время водительские права в стране получили 16,11 млн человек.



В целом за первую половину текущего года количество автомашин в Поднебесной выросло на 11,35 млн единиц. К концу июня 2016 г. в стране насчитывалось 285 млн моторных транспортных средств, в том числе – 184 млн автомобилей.



По итогам шестого месяца текущего года, в КНР права на вождение моторных транспортных средств имеют 342 млн человек, из них 296 млн человек – право на вождение автомобилей.



По итогам последних пяти лет, в стране доля автомобилей среди всех моторных транспортных средств выросла с 43,88% до 64,39%.



В Китае насчитывается 46 городов, в каждом из которых насчитывается более 1 млн автомобилей. В 16 городах, включая Пекин, Чэнду, Шэньчжэнь, Чунцин, Шанхай, Сучжоу, Тяньцзинь, Чжэнчжоу, Сиань, Ханчжоу, Гуанчжоу, Ухань, Шицзячжуан, Нанкин, Циндао и Дунгуань, данный показатель превысил 2 млн машин.



К концу июня 2016 г. по дорогам Поднебесной курсировали 147 млн автомобилей, в том числе – 135 млн частных.