В Китае стало больше проектов с тайваньскими инвестициями

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16.01.2017 12:00

Пекин, 16 января /ChinaPRO.ru/ – За январь-ноябрь 2016 г. в материковой части Китая санкционировано в общей сложности 3072 проекта с участием тайваньского капитала. Это на 19,6% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

В целом к концу ноября прошлого года в Поднебесной было зарегистрировано 98 370 проектов с участием тайваньского капитала. Объем фактически освоенных тайваньских инвестиций достиг $64,38 млрд. На их долю в общем объеме привлеченных в экономику материковой части Китая иностранных инвестиций пришлось 3,7%.



Напомним, что по итогам января-октября 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в экономику других стран достиг $145,96 млрд. Это на 53,3% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За октябрь прошлого года капиталовложения китайских инвесторов за рубежом составили $11,74 млрд. Данный показатель вырос на 48,4% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2016 г., объем фактически освоенных в Китае иностранных инвестиций, за исключением финансового сектора экономики, составил 609,03 млрд юаней ($90,9 млрд). Это на 4,2% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г.



В частности, в сфере услуг Поднебесной за девять месяцев прошлого года было освоено 430,7 млрд юаней зарубежных капиталовложений. Данный показатель вырос на 9%.



За девять месяцев 2016 г. в Поднебесной утверждено создание 21 292 новых предприятий с участием зарубежного капитала. Это на 12,2% больше, чем годом ранее.