Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Китае стало больше проектов с тайваньскими инвестициями
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Китае стало больше проектов с тайваньскими инвестициями
Новости дня

В Китае стало больше проектов с тайваньскими инвестициями

16.01.2017 12:00

Пекин, 16 января /ChinaPRO.ru/ – За январь-ноябрь 2016 г. в материковой части Китая санкционировано в общей сложности 3072 проекта с участием тайваньского капитала. Это на 19,6% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.



В целом к концу ноября прошлого года в Поднебесной было зарегистрировано 98 370 проектов с участием тайваньского капитала. Объем фактически освоенных тайваньских инвестиций достиг $64,38 млрд. На их долю в общем объеме привлеченных в экономику материковой части Китая иностранных инвестиций пришлось 3,7%.

Напомним, что по итогам января-октября 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в экономику других стран достиг $145,96 млрд. Это на 53,3% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За октябрь прошлого года капиталовложения китайских инвесторов за рубежом составили $11,74 млрд. Данный показатель вырос на 48,4% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2016 г., объем фактически освоенных в Китае иностранных инвестиций, за исключением финансового сектора экономики, составил 609,03 млрд юаней ($90,9 млрд). Это на 4,2% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г.

В частности, в сфере услуг Поднебесной за девять месяцев прошлого года было освоено 430,7 млрд юаней зарубежных капиталовложений. Данный показатель вырос на 9%.

За девять месяцев 2016 г. в Поднебесной утверждено создание 21 292 новых предприятий с участием зарубежного капитала. Это на 12,2% больше, чем годом ранее.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
2Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
3Сократились валютные резервы Поднебесной
4"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
5В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.