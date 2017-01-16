На 0,9% сократилась внешняя торговля товарами Китая

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16.01.2017 15:00

Пекин, 16 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.



В китайском экспорте преобладает машиностроительная и электротехническая продукция, на которую приходится 7,98 трлн юаней со снижением на 1,9%. Объем экспорта традиционных трудоемких товаров из Китая сократился на 1,7% – до 2,88 трлн юаней. При этом лидером экспорта оставался негосударственный сектор с долей 45,9% в общем объеме.



Основными статьями китайского импорта в 2016 г. остались сырьевые товары, в том числе – железная руда (1,02 млрд т с приростом на 7,5%), нефть (381 млн т с увеличением на 13,6%), уголь (256 млн т с прибавкой на 25,2%).



В структуре внешней торговли Поднебесной на долю обычной торговли пришлось 55%. Это на 1% больше, чем в 2015 г. Объем этого вида торговли достиг 13,39 трлн юаней с приростом на 0,9% в годовом сопоставлении.