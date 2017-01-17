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В 2016 г. выросла торговля между КНР и РФ
Новости дня

В 2016 г. выросла торговля между КНР и РФ

17.01.2017 04:00

Пекин, 17 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем торговли между Китаем и Россией составил 459,15 млрд юаней ($69,5 млрд). Это на 8,7% больше, чем в 2015 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.



За прошлый год китайский экспорт в Россию достиг 246,32 млрд юаней с приростом на 14,1% в годовом сопоставлении. Российский импорт в Поднебесной увеличился на 3,1% и составил 212,83 млрд юаней.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.

В китайском экспорте преобладает машиностроительная и электротехническая продукция, на которую приходится 7,98 трлн юаней со снижением на 1,9%. Объем экспорта традиционных трудоемких товаров из Китая сократился на 1,7% – до 2,88 трлн юаней. При этом лидером экспорта оставался негосударственный сектор с долей 45,9% в общем объеме.

Основными статьями китайского импорта в 2016 г. остались сырьевые товары, в том числе – железная руда (1,02 млрд т с приростом на 7,5%), нефть (381 млн т с увеличением на 13,6%), уголь (256 млн т с прибавкой на 25,2%).

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