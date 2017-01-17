Китайские инвесторы вложили в экономику зарубежья $170,11 млрд

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17.01.2017 06:00

Пекин, 17 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие. Так, на долю инвестиций в проекты обрабатывающей промышленности пришлось 18,3% в общем объеме китайских капиталовложений за рубежом. В 2015 г. данный показатель составлял 12,1%.



Как сообщалось, по итогам января-октября 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая в экономику других стран достиг $145,96 млрд. Это на 53,3% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За октябрь прошлого года капиталовложения китайских инвесторов за рубежом составили $11,74 млрд. Данный показатель вырос на 48,4% в годовом сопоставлении.



В декабре 2016 г. прямые инвестиции из КНР за границу составили $8,41 млрд. Эо на 39,4% меньше, чем в декабре 2015 г.



За январь-сентябрь 2016 г. объем фактически освоенных в Поднебесной иностранных инвестиций, за исключением финансового сектора экономики, составил 609,03 млрд юаней ($90,9 млрд). Это на 4,2% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г.