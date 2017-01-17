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В Синьцзяне в 2017 г. будет построено девять новых аэропортов
Новости дня

В Синьцзяне в 2017 г. будет построено девять новых аэропортов

17.01.2017 08:00

Пекин, 17 января /ChinaPRO.ru/ – В течение 2017 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая будут построены девять новых аэропортов, сообщили региональные власти. Сейчас в Синьцзяне действуют 18 аэропортов.



В частности, два новых аэропорта появятся в уездах Шачэ и Жоцян (Чарклык). Кроме того, планируется расширить аэропорты в городах Корла и Хэтянь. Синьцзян является лидером среди других регионов КНР по количеству аэропортов.

Как ожидается, в ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

Напомним, что в 2016 г. из государственного бюджета Китая на строительство новых аэропортовых комплексов выделено 77 млрд юаней ($11,9 млрд). Всего планируется создать 11 новых аэропортов и модернизировать 52 действующих.

В 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышало 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.

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