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Toyota отзовет с китайского рынка 15865 автомобилей Lexus
Новости дня

Toyota отзовет с китайского рынка 15865 автомобилей Lexus

17.01.2017 10:00

Пекин, 17 января /ChinaPRO.ru/ – Компания Toyota планирует летом начать отзыв с китайского рынка 15865 импортных автомобилей Lexus. Эта мера вызвана дефектом подушек безопасности, сообщило Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину.



Отзыву подлежат 4856 автомобилей Lexus IS250/IS250C, выпущенных с 6 января 2012 г. по 28 сентября 2012 г., 9449 автомобилей Lexus ES240/ES350, собранных за период с 6 января 2012 г. по 5 июня 2012 г., 1557 автомобилей Lexus GX400/GX460, поступивших на рынок с 6 января 2012 г. по 26 сентября 2012 г., три автомобиля Lexus LFA, которые сошли с конвейера с 17 января 2011 г. по 13 ноября 2012 г.

Неполадки в газогенераторе подушек безопасности указанных автомобилей могут привести к проблемам с безопасностью водителя и пассажиров. Отзыв начнется 30 июня 2017 г. В компании Toyota обещают бесплатную заменить дефектные детали.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).

За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.

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