Прибыль китайской компании Haier выросла на 12,8%

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17.01.2017 12:00

Пекин, 17 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., прибыль китайской компании Haier, одного из ведущих мировых производителей бытовой техники, достигла 20,3 млрд юаней ($2,94 млрд). Это на 12,8% больше, чем в 2015 г., сообщила пресс-служба компании.

За прошлый год объем продаж техники Haier по всему миру составил 201,6 млрд юаней. Это на 6,8% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2016 г., китайская компания Haier получила чистую прибыль в размере 3,5 млрд юаней ($516,5 млн). Это на 12,6% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г.



Рост чистой прибыли достигнут в основном за счет увеличения доли на рынке. В частности, доля холодильников и стиральных машин Haier на рынке превысила 27%.



Напомним, что в городе Набережные Челны (Республика Татарстан, РФ) в апреле 2016 г. открылся первый в России завод китайской компании Haier. Предприятие расположилось на территории Камского индустриального парка "Мастер". Объем инвестиций в проект составил $39,1 млн.



Как ожидается, в ближайшей перспективе китайская компания нарастит свои капиталовложения на развитие производства на $15,9 млн. Открывшийся завод начал выпускать холодильники. Производственная мощность предприятия составляет 500 000 штук.