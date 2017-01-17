Белоруссия и КНР реализуют более 30 инвестпроектов

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17.01.2017 15:00

Пекин, 17 января /ChinaPRO.ru/ – Бизнесмены Белоруссии и Китая планируют реализовать более 30 крупных инвестиционных проектов. На эти цели планируется выделить средства китайских банков и правительства в размере $6 млрд.

По данным белорусских властей, проекты планируется реализовать в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, недвижимости, телекоммуникации.



Главным проектом двусторонних экономических отношений остается китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", расположенный в Белоруссии.



Ранее сообщалось, что среди резидентов "Великого камня" зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.



В частности, "САС Индастриал" планирует реализовать в парке инвестпроект по производству радиаторов из литого алюминия, а также радиаторов из стали и алюминия. Объем инвестиций на эти цели составит $16 млн. А корпорация China Merchants Group инвестировала $500 млн в создание китайско-белорусского торгово-логистического комплекса, который расположится в промпарке.



Напомним, что в ходе реализации проекта китайско-белорусского промышленного парка "Великий камень" уже освоено $5,6 млрд инвестиций. Из этого объема китайская сторона вложила 60%, а белорусская – 40%.