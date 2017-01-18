Зарубежные инвестиции в Китае превысили $119 млрд

18.01.2017 04:00
Пекин, 18 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем фактически использованного иностранного капитала в Китае достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.
По итогам прошлого года, в Поднебесной было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.
Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь 2016 г. в Китае было фактически использовано 731,8 млрд юаней ($114 млрд) зарубежных инвестиций. Это на 3,9% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г.
В частности, за 11 месяцев текущего года в сфере услуг фактически освоено 513,3 млрд юаней. Это на 8% больше, чем годом ранее. А в проектах высокотехнологичных услуг рост объема капиталовложений составил 97,7% в годовом сопоставлении – до 88,14 млрд юаней.
Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.
С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.
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