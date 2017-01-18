Грузинская компания поставит 5 млн бутылок вина в Шанхай

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18.01.2017 06:00

Пекин, 18 января /ChinaPRO.ru/ – До конца 2020 г. китайская компания по импорту вина Shanghai Stsifan Traiding получит 5 млн бутылок вина от грузинской компании "Шилда". Финансовый объем сделки стороны не называют.

Как сообщила пресс-служба грузинской компании, "Шилда" и Shanghai Stsifan Traiding заключили соглашение о купле-продаже винной продукции.



Напомним, что КНР и Грузия активно развивают экономическое сотрудничество и торговлю. Главной статьей грузинского экспорта стало вино. За январь-июнь 2016 г. китайские компании привезли из Грузии 1,88 млн бутылок вина по 0,75 л. Это на 148% больше, чем годом ранее. Китай вышел на третье место среди крупнейших закупщиков грузинского вина.



На первом месте находится Российская Федерация, которая приобрела за первую половину прошлого года 10,1 млн бутылок. На втором – Украина (2,28 млн бутылок), на четвертом – Казахстан (1,76 млн бутылок), а на пятом – Польша (1,07 млн бутылок).



В целом, объем грузинского вина, отправленного за границу в первые шесть месяцев 2016 г., увеличился на 44% в годовом сопоставлении. Таким образом, Грузия продала внешнеэкономическим партнерам в 40 странах 19,8 млн бутылок вина. Общая стоимость этой продукции достигла $46,6 млн. Это на 18% больше, чем годом ранее.