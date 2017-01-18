Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Грузинская компания поставит 5 млн бутылок вина в Шанхай
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Грузинская компания поставит 5 млн бутылок вина в Шанхай
Новости дня

Грузинская компания поставит 5 млн бутылок вина в Шанхай

18.01.2017 06:00

Пекин, 18 января /ChinaPRO.ru/ – До конца 2020 г. китайская компания по импорту вина Shanghai Stsifan Traiding получит 5 млн бутылок вина от грузинской компании "Шилда". Финансовый объем сделки стороны не называют.



Как сообщила пресс-служба грузинской компании, "Шилда" и Shanghai Stsifan Traiding заключили соглашение о купле-продаже винной продукции.

Напомним, что КНР и Грузия активно развивают экономическое сотрудничество и торговлю. Главной статьей грузинского экспорта стало вино. За январь-июнь 2016 г. китайские компании привезли из Грузии 1,88 млн бутылок вина по 0,75 л. Это на 148% больше, чем годом ранее. Китай вышел на третье место среди крупнейших закупщиков грузинского вина.

На первом месте находится Российская Федерация, которая приобрела за первую половину прошлого года 10,1 млн бутылок. На втором – Украина (2,28 млн бутылок), на четвертом – Казахстан (1,76 млн бутылок), а на пятом – Польша (1,07 млн бутылок).

В целом, объем грузинского вина, отправленного за границу в первые шесть месяцев 2016 г., увеличился на 44% в годовом сопоставлении. Таким образом, Грузия продала внешнеэкономическим партнерам в 40 странах 19,8 млн бутылок вина. Общая стоимость этой продукции достигла $46,6 млн. Это на 18% больше, чем годом ранее.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
2Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
3Сократились валютные резервы Поднебесной
4"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
5В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.