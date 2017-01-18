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К 2020 г. Volkswagen поставит в Китай 400 000 экомобилей
Новости дня

К 2020 г. Volkswagen поставит в Китай 400 000 экомобилей

18.01.2017 08:00

Пекин, 18 января /ChinaPRO.ru/ – Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует до 2020 г. поставить на китайский рынок более 400 000 автомобилей на новых энергоносителях. По планам руководства компании, к 2025 г. количество экомобилей в Китае возрастет до 1,5 млн единиц.



В ближайшие четыре года Volkswagen представит 15 моделей автомобилей на новых энергоносителях в Поднебесной. К 2025 г. продажи экомобилей компании составят 2-3 млн единиц. На их долю будет приходиться 20-25% от общего объема продаж машин Volkswagen.

Китай является крупнейшим рынком для этой немецкой компании. По итогам 2016 г., предприятия Volkswagen-Китай, Шанхай-Volkswagen и ФАВ-Volkswagen отправили заказчикам в материковой части КНР и специальном административном районе Сянган (Гонконг) 3,98 млн автомобилей. Это на 12,2% больше, чем в 2015 г.

Напомним, что по итогам января-сентября 2016 г., в Поднебесной выпущено 461 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 83,7% больше, чем за январь-сентябрь 2015 г. За первые девять месяцев прошлого года объем инвестиций в китайский автопром вырос на 6% относительно уровня января-сентября 2015 г.

В прошлом году объем производства автомобилей на новых источниках энергии в КНР составил 40% от мирового показателя. В частности, за ноябрь 2016 г. в стране выпущено 84 000 экомобилей. Это на 16,21% больше, чем за ноябрь 2015 г. За десять месяцев прошлого года на долю автомобилей на новых источниках энергии в общем объеме производства машин в стране пришлось 1,6%.

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