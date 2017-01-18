Потребление электроэнергии в КНР выросло на 5%

Новости дня

18.01.2017 10:00

Пекин, 18 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. потребление электроэнергии в Китае превысило 5,91 трлн кВт-ч. Это на 5% больше, чем в 2015 г., сообщило Государственное управление КНР по делам энергетики.

В частности, объем потребления электроэнергии в сельском хозяйстве Поднебесной за прошлый год составил 107,5 млрд кВт-ч с приростом на 5,3% в годовом сопоставлении. В китайской промышленности потребовалось более 4,21 трлн кВт-ч с увеличением на 2,9%, а в сфере услуг – 796,1 млрд кВт-ч с приростом на 11,2%. Население страны использовало в 2016 г. для бытовых нужд 805,4 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 10,8% больше, чем годом ранее.



По итогам прошлого года, в КНР введены в эксплуатацию новые электростанции общей мощностью 120,61 млн кВт. В частности, мощность всех новых гидроэлектростанций составила 11,74 млн кВт, а теплоэлектростанций – 48,36 млн кВт.



Как сообщалось, до 2020 г. в Китае планируется инвестировать 2,5 трлн юаней ($360,7 млрд) в проекты развития возобновляемой энергетики. Через четыре года использование возобновляемых источников энергии в Поднебесной позволит ежегодно сокращать выбросы в атмосферу углеродного газа на 1,4 млрд т, двуокиси серы – на 10 млн т, оксида азота – на 4,3 млн т, дыма и пыли – на 5,8 млн т, а также снизить потребление водных ресурсов на 3,8 млрд куб. м.



Благодаря развитию возобновляемой энергетики в Китае планируется создать более 13 млн рабочих мест.



До 2021 г. в КНР общая установленная мощность электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, ежегодно будет увеличиваться в среднем на 42,5 млн кВт. То есть среднегодовой прирост показателя составит примерно 50%.