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В 2016 г. продажи книг в Поднебесной увеличились 12,3%
Новости дня

В 2016 г. продажи книг в Поднебесной увеличились 12,3%

18.01.2017 15:00

Пекин, 18 января /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., розничные продажи книг в Китае в финансовом выражении достигли 70 млн юаней ($10 млн). Это на 12,3% больше, чем в 2015 г., сообщила Китайская ассоциация книгоиздателей.



Примечательно, что за прошлый год онлайн-продажи книг в КНР выросли на 30% в годовом сопоставлении. А сбыт продукции в книжных магазинах сократился на 2,33%. Продажи детских книг выросли на 28,84%.

Напомним, что за 2014 г. доходы в сфере выпуска цифровых изданий Поднебесной достигли 338,77 млрд юаней ($55,35 млрд). Это на 33,36% больше, чем в 2013 г. На долю этого показателя пришлось 17,1% от всех доходов китайских издательств.

В частности, в большой степени рост доходов был обеспечен распространением изданий для чтения на смартфонах. По итогам прошлого года, продажи мобильных книг в Китае достигли 78,49 млрд юаней. На их долю пришлось примерно 23% от общих доходов отрасли цифровых изданий страны.

В 2014 г. объем потребления информационных продуктов и услуг в Китае достиг 2,8 трлн юаней ($458 млрд). Это на 18% больше, чем годом ранее. Чаще всего книги в Глобальной Сети ищут пользователи в возрасте от 20 до 39 лет.

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