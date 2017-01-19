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На борьбу с загрязнением воздуха в Пекине потратят $ 2,64 млрд
Новости дня

На борьбу с загрязнением воздуха в Пекине потратят $ 2,64 млрд

19.01.2017 04:00

Пекин, 19 января /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. на борьбу с загрязнением воздуха в китайской столице потратят 18,22 млрд юаней ($2,64 млрд). В 2016 г. городским властям удалось снизить концентрацию вредных частиц в пекинском воздухе на 9,9% относительно уровня 2015 г. В этом году сокращение превысит 10%.



К концу прошлого когда концентрация вредных частиц в воздухе Пекина достигала 73 микрограмм на один кубический метр. По итогам 2017 г., аналогичный показатель должен опуститься до 60 микрограмм на один кубический метр.

В 2016 г. удалось на 13 700 т сократить выбросы летучих органических соединений, завершить реконструкцию угольных котельных столицы, которые выбрасывали до 8480 т пара в час. Кроме того, в 663 деревнях, входящих в городской округ, удалось отказаться от угля, заменив его более экологичными средствами, для выработки тепла и электроэнергии.

В текущем году на экологичную выработку энергии перейдут все 700 деревень. Из эксплуатации также планируется вывести 300 000 устаревших транспортных средств.

Напомним, что за январь-октябрь 2016 г. в китайской столице прекратили функционировать 340 000 устаревших транспортных средств, которые отличались высоким уровнем выхлопа. Это позволило сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 40 000 т в год.

Сейчас в мегаполисе насчитывается 5,65 млн устаревших машин. Они выбрасывают в атмосферу около 500 000 т вредных веществ. А это почти 60% от общего объема выбросов в Пекине.

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