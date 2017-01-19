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Экономический ущерб Китая от природных бедствий достиг $72,94 млрд
Новости дня

Экономический ущерб Китая от природных бедствий достиг $72,94 млрд

19.01.2017 06:00

Пекин, 19 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. прямой экономический ущерб от стихийных бедствий в Китае составил 503,29 млрд юаней ($72,94 млрд). Об этом сообщили Министерство гражданской администрации и Канцелярия Государственного комитета КНР по минимизации ущерба от стихийных бедствий, отметив что ситуация в прошлом году с природными бедствиями была значительно серьезнее, чем в 2015 г.



В 2016 г. почти 190 млн человек пострадали от природных катаклизмов. При этом 1432 человека погибли, а 274 человека числятся пропавшими без вести.

Кроме того, 9,101 млн человек в прошлом году были экстренно эвакуированы в связи с природными катастрофами. За прошлый год от разгула стихий 521 000 строений обрушились, 3,34 млн жилых помещений понесли ущерб различной степени тяжести. Бедствия сказались не лучшим образом и на 26,22 млн га сельскохозяйственных угодий.

Ранее сообщалось, что власти КНР выделили 5,71 млрд юаней ($827 млн) на оказание помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий. Средства планируется потратить на обеспечение людей одеждой и питанием зимой и весной 2016-2017 гг. Кроме того, гражданам Китая, лишившимся домов из-за стихийных бедствий, необходимо предоставить теплое временное жилье.

В декабре 2015 г. из государственного бюджета КНР было выделено 6,01 млрд юаней ($939 млн) на оказание помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий.

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