К 2020 г. в КНР начнется коммерческое использование связи 5G

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19.01.2017 08:00

Пекин, 19 января /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. в Китае начнется коммерческое использование технологий связи пятого поколения (5G). Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

В настоящее время идут исследования в этой сфере и проработка ключевых технологий, которые будут применяться в области мобильного интернета.



Как сообщалось в сентябре 2015 г., руководство Европейского Союза и Китайской Народной Республики достигли договоренностей о совместном создании системы мобильной связи пятого поколения – 5G. Китайская сторона выделит на эти цели 315 млрд евро.



Представители Евросоюза и Поднебесной заключили соответствующее соглашение по итогам заседания группы по экономическому и торговому диалогу высокого уровня ЕС – Китай.



Руководство Европейского Союза также подписало аналогичные документы с коллегами из Японии и Южной Кореи.



Между тем, китайская компания Huawei заявила о планах по запуску в коммерческую эксплуатацию сети 5G к 2020 г. Huawei основана в 1987 г. и специализируется на производстве оборудования беспроводных сетей, оптических устройств, маршрутизаторов, приложений и аппаратного обеспечения.



Рыночная доля компании в 11 странах превышает 5%. За пределами Поднебесной Huawei открыла 630 магазинов и более 30 000 оперативных пунктов продажи смартфонов.