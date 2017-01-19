Тибет лидирует среди китайских регионов по энергопотреблению

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19.01.2017 10:00

Пекин, 19 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. объем потребления электроэнергии в Тибетском автономном районе, расположенном на юго-западе Китая, достиг 4,18 млрд кВт-ч. Это на 21,4% больше, чем в 2015 г. По темпу роста показателя китайский Тибет вышел на первое место в КНР.

Потребности региона в электроэнергии во много обеспечены благодаря завершению проектов строительства двух линий электропередачи – Цинхай-Тибет и Сычуань-Тибет.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. потребление электроэнергии в Китае превысило 5,91 трлн кВт-ч. Это на 5% больше, чем годом ранее. В частности, объем потребления электроэнергии в сельском хозяйстве Поднебесной за прошлый год составил 107,5 млрд кВт-ч с приростом на 5,3% в годовом сопоставлении. В китайской промышленности потребовалось более 4,21 трлн кВт-ч с увеличением на 2,9%, а в сфере услуг – 796,1 млрд кВт-ч с приростом на 11,2%. Население страны использовало в 2016 г. для бытовых нужд 805,4 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 10,8% больше, чем годом ранее.



По итогам прошлого года, в КНР введены в эксплуатацию новые электростанции общей мощностью 120,61 млн кВт. Так, мощность всех новых гидроэлектростанций составила 11,74 млн кВт, а теплоэлектростанций – 48,36 млн кВт.