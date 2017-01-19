Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Власти Поднебесной смягчат ограничения на иностранные инвестици
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Власти Поднебесной смягчат ограничения на иностранные инвестици
Новости дня

Власти Поднебесной смягчат ограничения на иностранные инвестици

19.01.2017 12:00

Пекин, 19 января /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти планируют смягчить ограничения на зарубежные инвестиции в сфере услуг, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. Об этом заявил Госсовет КНР в соответствующем циркуляре.



В документе сформулированы основные принципы использования иностранного капитала в Китае, а также перечислены 20 конкретных мер по улучшению работы в этой области.

Правительство Поднебесной намерено создать условия для справедливой конкуренции.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. объем фактически использованного иностранного капитала в Китае достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.

Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.

С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
2Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
3Сократились валютные резервы Поднебесной
4"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
5В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.