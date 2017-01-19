Власти Поднебесной смягчат ограничения на иностранные инвестици

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19.01.2017 12:00

Пекин, 19 января /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти планируют смягчить ограничения на зарубежные инвестиции в сфере услуг, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. Об этом заявил Госсовет КНР в соответствующем циркуляре.

В документе сформулированы основные принципы использования иностранного капитала в Китае, а также перечислены 20 конкретных мер по улучшению работы в этой области.



Правительство Поднебесной намерено создать условия для справедливой конкуренции.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. объем фактически использованного иностранного капитала в Китае достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.